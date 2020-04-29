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На Днепропетровщине заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка

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На Днепропетровщине заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка
На Днепропетровщине заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка / Getty Images

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова инфицированная женщина родила здорового ребенка.

Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко на своей странице в фейсбуке.

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Врач обратился к беременным женщинам с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса не бояться рожать детей и доверять медикам.

Так, женщина с COVID-19 родила абсолютно здорового мальчика, которого назвала Самуил.

Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость,
– рассказал Рыженко.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Беременность и роды Дети Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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