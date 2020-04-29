На Днепропетровщине заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка
В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова инфицированная женщина родила здорового ребенка.
Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко на своей странице в фейсбуке.
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Врач обратился к беременным женщинам с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса не бояться рожать детей и доверять медикам.
Так, женщина с COVID-19 родила абсолютно здорового мальчика, которого назвала Самуил.
Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость,
– рассказал Рыженко.
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