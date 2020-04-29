На Днепропетровщине заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова инфицированная женщина родила здорового ребенка.

Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко на своей странице в фейсбуке.

Читайте также В Украине зафиксировали 9 866 случаев заражения COVID-19

Врач обратился к беременным женщинам с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса не бояться рожать детей и доверять медикам.

Так, женщина с COVID-19 родила абсолютно здорового мальчика, которого назвала Самуил.

Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость,

– рассказал Рыженко.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.