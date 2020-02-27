На Донбассе меряют температуру тем, кто выезжает из оккупированных территорий

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе усилили меры контроля, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Теперь там будут проводить обязательную температурную проверку, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих из временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга гражданы, которым нездоровиться, будут направляться в учреждения здравоохранения,

– говорится в сообщении.

Отметим, в Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Украинка заразилась коронавирусом в Италии

О первом случае подозрения на заражение коронавирусом Covid-19 среди украинцев в Италии сообщили 26 февраля. Молодая украинка приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны. Там ей стало плохо через несколько дней, врачи сделали тест и подтвердили коронавирус.

Состояние ее не критично, угрозы жизни нет, но она находится в инфекционном отделении. Ее биологический материал передали на исследование и в ближайшее время появятся результаты.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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