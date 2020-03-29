На Донетчине четыре новых случая Covid-19: все в Мариуполе
По состоянию на 29 марта в Донецкой области зафиксированы 6 случаев коронавируса, при том, что 5 из них – в Мариуполе. За эти сутки количество инфицированных в этом городе выросло до 4.
Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Важливо У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина
Ще один хворий на Донеччині з Бахмуту.
Варто нагадати. МОЗ у щоденних статистиках додає, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тому цілком ймовірно, що на Донеччині випадків COVID-19 значно більше.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
сегодня , 15:14 В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за коронавируса
сегодня , 15:29 Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китае
сегодня , 14:20 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Парижесегодня , 13:25
-
На Закарпатье тесты показали коронавирус у 19 человек, которые контактировали с больнымсегодня , 16:31
-
Больной коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состояниисегодня , 15:47
-
Коронавирус в Италии 29 марта 2020сегодня , 20:10
-
Китайские маски– бракованные: Нидерланды отозвали 600 тысяч масок из Китаясегодня , 14:13
-
Ляшко назвал единственную область, в которой нет случаев коронавирусасегодня , 12:00
Предложения партнеров
Комментарии