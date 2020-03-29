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На Донетчине четыре новых случая Covid-19: все в Мариуполе

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На Донеччині чотири нові випадки Covid-19 / suspilne.media

По состоянию на 29 марта в Донецкой области зафиксированы 6 случаев коронавируса, при том, что 5 из них – в Мариуполе. За эти сутки количество инфицированных в этом городе выросло до 4.

Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Важливо У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

Ще один хворий на Донеччині з Бахмуту. 

Варто нагадати. МОЗ у щоденних статистиках додає, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тому цілком ймовірно, що на Донеччині випадків COVID-19 значно більше.

Чому варто залишатися вдома
Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Мариуполя Новости Донецка Лечение Здоровье
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