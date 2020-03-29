На Донетчине четыре новых случая Covid-19: все в Мариуполе

По состоянию на 29 марта в Донецкой области зафиксированы 6 случаев коронавируса, при том, что 5 из них – в Мариуполе. За эти сутки количество инфицированных в этом городе выросло до 4.

Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Важливо У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

Ще один хворий на Донеччині з Бахмуту.

Варто нагадати. МОЗ у щоденних статистиках додає, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тому цілком ймовірно, що на Донеччині випадків COVID-19 значно більше.



Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу