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На Донетчине подтвердили второй случай заражения коронавирусом

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В Донецкой области обнаружили второй случай инфицирования человека коронавирусом Covid-19. Также самоизоляцию проходят 20 человек.

Об этом пишет информационное агентство "ОстроВ" со ссылкой на Департамент здравоохранения Донецкой ОГА.

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"Количество лиц с подтвержденным диагнозом – 2", – говорится в источнике.

Добавим, что первым зараженным на Донетчине стал житель Мариуполя, который вернулся в Украину из Египта.

Также агентство добавляет, что в Донецкой области 20 человек, которые были за границей, сейчас проходят самоизоляцию. Сейчас тесты на коронавирус 12 из них показали отрицательный результат, результаты других еще ожидаются.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Новости Украины Новости Донецка
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