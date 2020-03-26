На Донетчине подтвердили второй случай заражения коронавирусом
В Донецкой области обнаружили второй случай инфицирования человека коронавирусом Covid-19. Также самоизоляцию проходят 20 человек.
Об этом пишет информационное агентство "ОстроВ" со ссылкой на Департамент здравоохранения Донецкой ОГА.
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"Количество лиц с подтвержденным диагнозом – 2", – говорится в источнике.
Добавим, что первым зараженным на Донетчине стал житель Мариуполя, который вернулся в Украину из Египта.
Также агентство добавляет, что в Донецкой области 20 человек, которые были за границей, сейчас проходят самоизоляцию. Сейчас тесты на коронавирус 12 из них показали отрицательный результат, результаты других еще ожидаются.
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