В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подтвердили коронавирус

В Ивано-Франковске в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирус. Таким образом в Украине уже три смертельных случая от коронавируса.

женщины сначала была просто высокая температура и сухой кашель, но потом самочувствие ухудшилось. Ей диагностировали грипп "А" и ишемическую болезнь сердца, а также были осложнения в виде пневмонии. Руководитель областной ОГА Виталий Федорив рассказал, что именно в нее диагностировали коронавирус.

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Он также сообщил, что муж умершей находился на самоизоляции и сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу. Мужчина недавно вернулся из-за границы.

В Минздраве заявили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Сколько больных коронавирусом в Украине?

Всего в Украине обнаружили уже 21 случай заражения коронавирусом, среди инфицированных – три жертвы.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 2, в Днепропетровской – 2, Киевской области – 2, Донецкой области – 1, в городе Киев – 3 подтвержденных случая.



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