На фронт отправили 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса

Фонд "Вернись живым" закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

На 50 экспресс-тестов было потрачено 19 тысяч 140 гривен, сообщает пресс-служба фонда "Вернись живым".

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По словам представителей фонда, военные используют эти тесты 20 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса на Донбассе.

Поверьте, это было сложно, но это – только начало. Мы не останавливаемся, закупаем все необходимое для защиты от вируса военных, которые сейчас находятся на передовой. И подробнее об этом расскажем позже,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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