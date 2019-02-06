На Гавайях планируют ввести запрет на продажу сигарет до 100-летнего возраста

На Гавайях рассматривают законопроект, который запретит продавать сигареты лицам моложе 100 лет.

Если закон примут, то каждый год минимально допустимый возраст покупки будет повышаться постепенно: к 2020 году его поднимут до 30 лет, а к 2024 – до 100. Нововведения не коснутся электронных сигарет, сигар и жевательного табака, пишет CNN.

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Магазинам станет невыгодно продавать сигареты, поэтому даже долгожители, скорее всего, не смогут насладиться табачными изделиями. Кстати, новые правила не будут запрещать иностранцам ввозить сигареты, которые могут стать спасением для курильщиков.



Гавайи хотят запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 100-летнего возраста // pixabay.com

Шансы у законопроекта есть: Гавайи известны строгими законами относительно сигарет: в 2016 году они стали первым штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

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