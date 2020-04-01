На греческом лайнере El Venizelos обнаружили коронавирус: на борту есть украинцы

На борту лайнера выявили 20 случаев коронавируса. По разным данным, в составе экипажа есть от 30 до 82 украинцев.

Судно с 22 марта находится на карантине в порту Пирей, сообщает SKAI.

К теме Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога

На лайнере граждане 13 стран, а сам экипаж судна состоит примерно из 400 человек. Украинский фонд помощи морякам "Ассоль" сообщает, что на борту лайнера находится около 30 украинцев. А вот греческие СМИ пишут, что на борту около 82 наших граждан.

Круизный лайнер El Venizelos принадлежит греческой судоходной компании. Судно должно было перевезти специалистов по реконструкции лайнера из Турции в испанский город Кадис.

Родные и близкие украинских моряков сообщили фонду, что в начале карантина старшим должностям выдали маски, а младшим только антисептики. На вопрос "почему так" им ответили "Они Вам не нужны".

Также в сообщении говорится, что люди на судне не владеют информацией о том, что происходит.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.