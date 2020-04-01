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На греческом лайнере El Venizelos обнаружили коронавирус: на борту есть украинцы

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Коронавирус на лайнере в Греции / www.skai.gr

На борту лайнера выявили 20 случаев коронавируса. По разным данным, в составе экипажа есть от 30 до 82 украинцев.

Судно с 22 марта находится на карантине в порту Пирей, сообщает SKAI.

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На лайнере граждане 13 стран, а сам экипаж судна состоит примерно из 400 человек. Украинский фонд помощи морякам "Ассоль" сообщает, что на борту лайнера находится около 30 украинцев. А вот греческие СМИ пишут, что на борту около 82 наших граждан.

Круизный лайнер El Venizelos принадлежит греческой судоходной компании. Судно должно было перевезти специалистов по реконструкции лайнера из Турции в испанский город Кадис.

Родные и близкие украинских моряков сообщили фонду, что в начале карантина старшим должностям выдали маски, а младшим только антисептики. На вопрос "почему так" им ответили "Они Вам не нужны".

Также в сообщении говорится, что люди на судне не  владеют информацией о том, что происходит.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Греция Новости Здоровье Здоровье Лечение
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