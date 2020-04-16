На Харьковщине 9 прихожан заразились коронавирусом, потому что покупали свечи у больной
В селе на Харьковщине коронавирус лабораторно подтвердили у 9 человек, которые контактировали с пенсионеркой, у которой был коронавирус. Село закрывают на карантин.
Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской ОГА, пишет Укринформ.
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Среди заболевших – прихожанин местной церкви, где умершая продавала свечи, и соседи женщины, с которыми она общалась.
У 11 человек отобрали образцы вчера, это были прихожанин местной церкви и соседи, которые контактировали с умершей, у 9 из них образцы анализа на COVID-19 положительные. Сегодня круг контактных лиц расширился – еще были отобраны 15 образцов для тестирования,
– рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.
По данным главного санитарного врача Харьковской области Любви Махоты, по состоянию на вечер 16 апреля в области обнаружили уже 54 случая заболевания (утром, по статистике Минздрава, было 40 – ред.).
Чиновники решили закрыть село, где произошла вспышка, на карантин, чтобы вирус не распространился на другие села.
Что известно о контактах умершей?Умерла 71-летняя жительница Высокополья, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию, а впоследствии, в день смерти, подтвердили COVID-19. Пациентка имела сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет. Женщина продавала свечи в местной церкви, так что круг контактных лиц может существенно расшириться, отметили в ОГА.
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