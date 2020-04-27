На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 на карантин закроют целую больницу
В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвердили у 11 врачей и 14 пациентов. Из-за этого медучреждение закроют на карантин.
Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Интерфакс-Украина.
Смотрите также Коронавирус в харьковской психбольнице: пациенты могли заразиться от санитарки
Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашли подтверждение распространения коронавирус... 25 человек были инфицированы,
– подчеркнул он.
Кучер отметил, что, вероятнее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией. У малыша позже подтвердили COVID-19.
Интересно, что пробы взяли пока ребенок еще был на лечении, однако результаты получили уже после того, как его выписали.
Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава по использованию средств индивидуальной защиты.
Змиев на Харьковщине, где закроют центральную райбольницу: карта
"Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем придерживались врачи тех рекомендаций, которые даны Министерством здравоохранения", – сказал Кучер.
Какова ситуация с коронавирусом в Харькове?На Харьковщине подтверждены 196 случаев коронавирусной инфекции. Среди больных есть 53 медика. Выздороветь уже удалось 15 людям, еще 4 человека к сожалению умерли от осложнений, вызванных COVID-19.