На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 на карантин закроют целую больницу

В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвердили у 11 врачей и 14 пациентов. Из-за этого медучреждение закроют на карантин.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Интерфакс-Украина.

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Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашли подтверждение распространения коронавирус... 25 человек были инфицированы,

– подчеркнул он.

Кучер отметил, что, вероятнее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией. У малыша позже подтвердили COVID-19.

Интересно, что пробы взяли пока ребенок еще был на лечении, однако результаты получили уже после того, как его выписали.

Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава по использованию средств индивидуальной защиты.

Змиев на Харьковщине, где закроют центральную райбольницу: карта

"Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем придерживались врачи тех рекомендаций, которые даны Министерством здравоохранения", – сказал Кучер.

Какова ситуация с коронавирусом в Харькове?На Харьковщине подтверждены 196 случаев коронавирусной инфекции. Среди больных есть 53 медика. Выздороветь уже удалось 15 людям, еще 4 человека к сожалению умерли от осложнений, вызванных COVID-19.