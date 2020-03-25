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На Херсонщине подтвердили первый случай коронавируса

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В Херсонской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированная женщина находится в больнице.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в фейсбук.

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По его словам, пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют согласно отработанных методов Министерства здравоохранения.

Он отметил, что семья женщины находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.

Обратите внимание! По состоянию на 25 марта в Украине 136 положительных результатов на коронавирус Covid-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

коронавірус
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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Херсона Здоровье Лечение
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