На Херсонщине подтвердили первый случай коронавируса

В Херсонской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированная женщина находится в больнице.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в фейсбук.

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По его словам, пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют согласно отработанных методов Министерства здравоохранения.

Он отметил, что семья женщины находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.

Обратите внимание! По состоянию на 25 марта в Украине 136 положительных результатов на коронавирус Covid-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала