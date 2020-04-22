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На Хмельнитчине от коронавируса умерла монахиня из монастыря УПЦ МП

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На Хмельнитчине от коронавирус умерла монахиня из Головчинецкого монастыря / religionpravda.com.ua

В УПЦ МП еще одна смерть от коронавируса – скончалась монахиня, которая служила в Головчинецком монастыре.

Женщина находилась в Хмельницкой областной больнице с диагнозом коронавируса, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Ранее На Хмельнитчине коронавирус обнаружили в женском монастыре УПЦ МП

По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай в результате заболевания COVID-19. Это женщина из Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице,
– говорится в сообщении.

Напомним, что в Головчинецком монастыре вспышка коронавируса – там зафиксировали 5 случаев заражения. В целом в Хмельницкой области выявили 62 случая заражения COVID-19 и 4 летальных случая.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине УПЦ МП Новости Хмельницкого Здоровье Лечение
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