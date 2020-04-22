На Хмельнитчине от коронавируса умерла монахиня из монастыря УПЦ МП

В УПЦ МП еще одна смерть от коронавируса – скончалась монахиня, которая служила в Головчинецком монастыре.

Женщина находилась в Хмельницкой областной больнице с диагнозом коронавируса, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

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По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай в результате заболевания COVID-19. Это женщина из Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в Головчинецком монастыре вспышка коронавируса – там зафиксировали 5 случаев заражения. В целом в Хмельницкой области выявили 62 случая заражения COVID-19 и 4 летальных случая.



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