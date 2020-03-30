На этой неделе врачи получат новые протоколы лечения больных COVID-19, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новые подходы лечения больных коронавирусом. Следовательно, уже к среде врачи получат новые протоколы, которые будут предоставлять юридические основания использования тех или иных лекарственных препаратов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Новые протоколы появятся уже на этой неделе.

Виктор Ляшко “ Минздрав в ближайшее время, до среды максимум, предложим нашим врачам новые подходы к лечению коронавируса, с определенными критериями: когда, какие препараты применять”.

По словам Ляшко, сейчас украинские врачи придерживаются принципа "не навредить", но для спасения жизни иногда этого не достаточно.

Принцип "главное не навредить", но спасти это наша задача. И когда мы будем видеть, что других вариантов, что помочь человеку нет, должно быть юридическое основание использовать лекарственные средства вне протоколов лечения.

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