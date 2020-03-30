На этой неделе врачи получат новые протоколы лечения больных COVID-19, – Минздрав
Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новые подходы лечения больных коронавирусом. Следовательно, уже к среде врачи получат новые протоколы, которые будут предоставлять юридические основания использования тех или иных лекарственных препаратов.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
Читайте также: В Украине усиливают карантинные мероприятия
Новые протоколы появятся уже на этой неделе.
По словам Ляшко, сейчас украинские врачи придерживаются принципа "не навредить", но для спасения жизни иногда этого не достаточно.
Принцип "главное не навредить", но спасти это наша задача. И когда мы будем видеть, что других вариантов, что помочь человеку нет, должно быть юридическое основание использовать лекарственные средства вне протоколов лечения.
Новость дополняется
Читайте также
-
Медиков будут учить онлайн лечить коронавируссегодня , 11:23
-
Новые 6 случаев COVID-19 обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областяхсегодня , 09:51
-
В мире заканчиваются презервативы из-за коронавирусасегодня , 09:11
-
Шеф-повар по-домашнему: как научиться секретам кулинарии на карантинесегодня , 10:30
-
Что делать если вам отказывают в тестировании на коронавируссегодня , 10:39
-
Сколько тестов на коронавирус могут за сутки провести в Украине: ответ Минздравасегодня , 10:49