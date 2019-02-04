На какие нарушениях в организме указывает храп

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Храп
Храп / groupon.com

Ученые из Австралии выяснили, что люди, страдающие храпом, имеют большие проблемы с памятью.

Ученые попросили 44 добровольцев с апноэ и 44 здоровых человека вспомнить свое детство, подростковый период и недавнее прошлое. Среди первой группы хорошо воспроизвести воспоминания смогли лишь 18,9%, а среди второй – 53,3%, говорится в результатах исследования.

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Затрудненный храп и апноэ характеризуется прерывистым дыханием во время сна. Человек может не дышать несколько секунд, а таких эпизодов за всю ночь бывает несколько сотен. Это вызывает серьезное кислородное голодание и сильно вредит здоровью.

 
Апноэ – что это?
Временное прекращение дыхательных движений, обусловленное торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего – в результате усиленной вентиляции легких (после усиленного произвольного или искусственного дыхания).

Выводы ученых подтвердило сканирование мозга. 

Хропіння
Храп вредит мозгу

"Пациенты с апноэ теряют много серого вещества в тех областях, которые ассоциированы с памятью о самом себе", – рассказала исследовательница Мелинда Джексон.

Кроме плохой памяти, осложненный храп повышает риск развития депрессии, болезни Альцгеймера и ухудшает психическое здоровье в целом.

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Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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