На какие нарушениях в организме указывает храп

Ученые из Австралии выяснили, что люди, страдающие храпом, имеют большие проблемы с памятью.

Ученые попросили 44 добровольцев с апноэ и 44 здоровых человека вспомнить свое детство, подростковый период и недавнее прошлое. Среди первой группы хорошо воспроизвести воспоминания смогли лишь 18,9%, а среди второй – 53,3%, говорится в результатах исследования.

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Затрудненный храп и апноэ характеризуется прерывистым дыханием во время сна. Человек может не дышать несколько секунд, а таких эпизодов за всю ночь бывает несколько сотен. Это вызывает серьезное кислородное голодание и сильно вредит здоровью.

Апноэ – что это? Временное прекращение дыхательных движений, обусловленное торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего – в результате усиленной вентиляции легких (после усиленного произвольного или искусственного дыхания).

Выводы ученых подтвердило сканирование мозга.



Храп вредит мозгу

"Пациенты с апноэ теряют много серого вещества в тех областях, которые ассоциированы с памятью о самом себе", – рассказала исследовательница Мелинда Джексон.

Кроме плохой памяти, осложненный храп повышает риск развития депрессии, болезни Альцгеймера и ухудшает психическое здоровье в целом.

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