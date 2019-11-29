На каких людей плацебо действует лучше: исследование

Влияние плацебо на человека хорошо известно, однако специалисты выявили ряд факторов, которые способствуют эффекту плацебо.

Ранее ученые уже говорили о том, что генетика, эрудиция и ожидание результата лечения играют определенную роль, сообщает Medical News Today.

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На этот раз ученые сфокусировались на самой личности человека. Они просмотрели 24 исследования с 1997 по 2018 год, которые соответствовали их критериям.

Исследователи хотели связать эффект плацебо с чертами Большой пятерки: нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность и добросовестность, однако включили в свои поиски еще и оптимистов.

Оптимисты были более склонны к эффекту плацебо, в то время как пессимисты более склонны к эффекту ноцебо,

– сделали вывод авторы исследования.



Особенности эффекта плацебо

Они также обнаружили, что с эффектом ноцебо были связаны такие состояния, как страх и беспокойство. Люди, которые испытывали эти чувства, были более склонными к любым негативным последствиям лечения.

Размышляя, как тревога может усиливать эффект ноцебо, специалисты пришли к выводам, что это явление может объясняться нейроэндокринными и биохимическими механизмами, особенно при повышенной чувствительности к боли.

Однако авторы так и не смогли идентифицировать конкретную черту личности, которую смогли бы идеально связать с реакцией плацебо или ноцебо. Поскольку эксперименты, которые авторы включили в обзор, были абсолютно разными, оказалось трудно сделать надежные выводы. Они объяснили, что "разнообразие условий экспериментов может привести к разным результатам".

В целом, отсутствие согласия между исследованиями показывает, что необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем можно будет делать твердые выводы.

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