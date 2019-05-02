На Карибах корабль закрыли на карантин из-за кори на борту

Пассажиры американского круизного корабля "Фривиндс" не могут покинуть судно из-за кори. Инфекционное заболевание обнаружили у одного из пассажиров еще 30 апреля. Поэтому по прибытии на карибский остров Сент-Люсия на корабле объявили карантин.

На борту судна находится около 300 пассажиров, передает сайт "BBC Украина".

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По словам главы службы здравоохранения острова Фредерикс-Джеймc, больной находится в стабильном состоянии. Она также добавила, что ни одному пассажиру не позволили покинуть корабль.

Один инфицированный человек может легко заразить других через кашель, чихание, капли на различных поверхностях. Из-за риска потенциальной инфекции мы думали, что будет предусмотрительным принять решение о том, чтобы не позволить никому сойти на берег,

– сказала Фредерик-Джеймс.

Но поскольку власть Сент-Люсии не имеет полномочий задерживать корабль, то он планирует покинуть остров в полночь 2 мая.

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