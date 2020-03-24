На Киевщине наличие коронавируса подозревают у беременной женщины

В Ирпене наличие коронавирусной инфекции подозревают у беременной женщины. Предыдущий ПЦР-анализ показал положительный результат.

Об этом в фейсбуке рассказал первый заместитель исполняющего обязанности городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

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По словам Маркушина, местные врачи 20 марта сделали женщине мазок на ПЦР-анализ, результат которого пришел только 24 марта.

Несмотря на то, что результат анализа оказался положительным, необходимо, чтобы его подтвердила Национальная референс-лаборатория.

Женщину отправили на повторное обследование, во время которого снова возьмут мазок на анализ. О результатах должны сообщить позже.



В Ирпене первое подозрение на коронавирус / Скриншот с Facebook

По состоянию на вечер 24 марта в Украине зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а один человек выздоровел.



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