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На Киевщине наличие коронавируса подозревают у беременной женщины

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Подозрение на коронавирус в Ирпене / Unsplash

В Ирпене наличие коронавирусной инфекции подозревают у беременной женщины. Предыдущий ПЦР-анализ показал положительный результат.

Об этом в фейсбуке рассказал первый заместитель исполняющего обязанности городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

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По словам Маркушина, местные врачи 20 марта сделали женщине мазок на ПЦР-анализ, результат которого пришел только 24 марта.

Несмотря на то, что результат анализа оказался положительным, необходимо, чтобы его подтвердила Национальная референс-лаборатория.

Женщину отправили на повторное обследование, во время которого снова возьмут мазок на анализ. О результатах должны сообщить позже.


В Ирпене первое подозрение на коронавирус / Скриншот с Facebook

По состоянию на вечер 24 марта в Украине зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а один человек выздоровел.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Новости Киева Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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