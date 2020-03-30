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На Киевщине от коронавируса умерли два человека

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В Киевской области за выходные от коронавируса умерли два человека. Умер 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин – 49-летний житель Макаровского района и 47 летний житель города Белая Церковь,
– заявил Володин.

Важно! По состоянию на 30 марта в Украине в Минздраве официально подтвердили 480 положительных результатов на коронавирус COVID-19. Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине. Сейчас все области, кроме Николаевской, имеют случаи заражения SARS-СoV-2.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Лечение Коронавирус в Украине Новости Киева Жертвы Медицина
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