На Киевщине усилили карантин: детали
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в пределах области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.
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