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На Киевщине усилили карантин: детали

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В Киевской области усилили карантин / Unsplash

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в пределах области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Киева
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