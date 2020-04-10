На Киевщине усилили карантин: детали

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в пределах области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.

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