На Кировоградщине 6 человек заболели болезнью Лайма

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Болезнь Лайма в Украине – заболели 6 человек
Болезнь Лайма в Украине / В Мандри

С начала осени шести жителям Кировоградской области диагностировали болезнь Лайма.

О вспышках редкого заболевания в Кировоградской области сообщает Кировоградская Правда.

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Первые случаи произошли в сентябре. Тогда болезнью Лайма заболели трое взрослых людей: из Светловодска, Новоукраинки и самого Кропивницкого.

16 октября стало известно о 3 новых случая заболевания среди жителей Новгородки, Александровки и Малиновки.

 
Болезнь Лайма – это

Боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.
Его переносят исключительно эти животные и заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в рану.

Если вовремя не обратиться к врачу, эта болезнь может привести к множеству хронических заболеваний или даже инвалидности.
Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения.


Болезнь Лайма / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Новости Кропивницкого Инфекция
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