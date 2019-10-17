На Кировоградщине 6 человек заболели болезнью Лайма
С начала осени шести жителям Кировоградской области диагностировали болезнь Лайма.
О вспышках редкого заболевания в Кировоградской области сообщает Кировоградская Правда.
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Первые случаи произошли в сентябре. Тогда болезнью Лайма заболели трое взрослых людей: из Светловодска, Новоукраинки и самого Кропивницкого.
16 октября стало известно о 3 новых случая заболевания среди жителей Новгородки, Александровки и Малиновки.
Боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.
Его переносят исключительно эти животные и заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в рану.
Если вовремя не обратиться к врачу, эта болезнь может привести к множеству хронических заболеваний или даже инвалидности.
Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения.
Болезнь Лайма / Инфографика 24 канала
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