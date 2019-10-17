На Кировоградщине 6 человек заболели болезнью Лайма

Болезнь Лайма – это

Боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.

Его переносят исключительно эти животные и заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в рану.



Если вовремя не обратиться к врачу, эта болезнь может привести к множеству хронических заболеваний или даже инвалидности.

Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения.