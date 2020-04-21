На Кировоградщине больным сахарным диабетом уже 3 месяца не выдают бесплатный инсулин

На Кировоградщине больным сахарным диабетом уже 3 месяца не выдают бесплатные лекарства. Деньги от государства, которое возмещает их стоимость, область уже получила. Однако пациенты до сих пор покупают медикаменты за собственные средства.

Кто в этом виноват и когда ждать бесплатный инсулин тем, кто в нем нуждается – читайте в материале 24 канала.

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Ежедневно больные приходят в аптеки, чтобы узнать, можно ли получить инсулин. Однако ответ всегда одинаковый – нет финансирования.

Фармацевты пояснили, что стоимость инсулина и сахароснижающих препаратов государство компенсирует средствами медицинской субвенции. Лимит средств, поступивших за 1 квартал, исчерпали еще в феврале. С тех пор новых поступлений не получали.

Мы записываем их в тетрадь, записываем контактный номер, фамилию, имя, отчество. Как только поступят средства, мы им позвоним,

– сказала администратор одной из аптек Оксана Хильченко.

На Кировоградщине сахарным диабетом болеют 6 тысяч человек. В ОГА отметили, что недостаток средств на лекарства неспроста, ведь медицинская субвенция на лечение в область только поступила.



Люди ежедневно приходят в аптеку за инсулином / Фото: скриншот с видео

"Есть распоряжение председателя областной администрации, которая распределяет ресурс на территории пропорционально численности пациентов, которые там лечатся. Объем этой субвенции – 19 миллионов гривен. Их распределят на соответствующие ближайшие кварталы. Остальную сумму должны возместить на местах органы местного самоуправления", – рассказал директор областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.

Впрочем, когда люди с сахарным диабетом смогут получить лекарства бесплатно – пока неизвестно.

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Один из местных больных – Владимир Муравьев. Из-за болезни ему еще 10 лет назад пришлось оставить работу дальнобойщика и уйти на пенсию. Мужчина делает уколы инсулина. Ежемесячно на это нужно минимум 1500 гривен. Пока бесплатных лекарств нет, Владимир экономит.

Уколы делаю через день или 1 маленький. Пробую как-то растянуть, в противном случае он у меня закончился бы еще в январе,

– отметил Владимир.

Запаса инсулина ему хватит только до конца апреля. Если до этого времени бесплатных лекарств не будет, то из-за небольшой пенсии, деньги на инсулин ему придется брать в долг.



Владимир Муравьев / Фото: скриншот с видео