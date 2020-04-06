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На Кировоградщине коронавирусом заболели 13 медиков

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Скільки лікарів захворіли на коронавірус в Україні / Уніан

На Кировоградщине заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 13 медицинских работников. Большинство из них – из Кировоградского областного клинического госпиталя ветеранов войны.

Об этом рассказал на брифинге глава Кировоградской областной госадминистрации Андрей Балонь.

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Среди лиц, которые болеют, есть 13 медиков. По словам господина Андрея, все они заразились от больных с пневмониями до того, как у тех был установлен диагноз COVID-19. Медики находятся на самоизоляции.

В медицинских учреждениях, где обнаружили инфицированных работников, теперь проведут надлежащие эпидемиологические мероприятия. Впрочем, сегодня планируют принять решение об особом порядке работы госпиталя ветеранов войны.

Мы его тоже "самоизолируем", потому что большинство врачей, которые заболели, именно из этого медицинского учреждения,
– отметил глава ОГА.

Всего в области подтвердили 41 случай коронавирусной инфекции. У 15 человек состояние средней тяжести, у 19 – легкое, у шести – тяжелое течение болезни.

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Лечение
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