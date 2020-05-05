На Кировоградщине коронавирусом заболели более 150 медиков

На Кировоградщине с момента начала эпидемии COVID-19 заразились 153 медработников. Эпидемиологи расследуют, как заразились врачи – в бытовых условиях или во время работы.

Об этом сообщили в преcc-службы Кировоградской ОГА.

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Наибольшее количество инфицированных медиков зафиксировали в частной клинике в Кропивницком – 50 медработников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.

Частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые определили для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там провели проверку. Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом учреждении.

30 больных медиков обнаружили в Центральной городской больницы в Кропивницком.

19 медиков – в областном клиническом госпитале ветеранов войны.

15 медиков – в Центре экстренной скорой помощи.

12 медиков – в областной больнице.

Какова ситуация с распространением коронавирусной болезни среди медицинских работников?

В целом в Украине уже 2479 работники медицинской сферы заболели COVID-19. Такое количество больных COVID-19 медработников составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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