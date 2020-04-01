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На Кировоградщине зафиксировано 2 новых случая коронавируса

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На Кировоградщине зафиксировано 2 новых случая коронавируса

На Кировоградщине подтвердили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в области есть 6 больных.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

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По словам председателя ОГА, больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", – добавил Андрей Балонь.

Отмечается, что пока четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Все эти лица находились в контакте с больными.

По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19, умерли от болезни 17 человек.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Кировоградская область Новости Кропивницкого Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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