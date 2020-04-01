На Кировоградщине зафиксировано 2 новых случая коронавируса
На Кировоградщине подтвердили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в области есть 6 больных.
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
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По словам председателя ОГА, больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.
"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", – добавил Андрей Балонь.
Отмечается, что пока четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Все эти лица находились в контакте с больными.
По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19, умерли от болезни 17 человек.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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