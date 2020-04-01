На Кировоградщине зафиксировано 2 новых случая коронавируса

На Кировоградщине подтвердили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в области есть 6 больных.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Читайте также В Украине усиливают карантинные мероприятия: перечень ограничений

По словам председателя ОГА, больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", – добавил Андрей Балонь.

Отмечается, что пока четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Все эти лица находились в контакте с больными.

По состоянию на 1 апреля в Украине в Минздраве официально подтвердили 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19, умерли от болезни 17 человек.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.