На коронавирус могут заболеть до 60% населения планеты: исследование

Согласно последним оценкам ученых, коронавирус SARS-CoV-2 может поразить от 20% до 60% всего взрослого населения Земли.

Провідні лікарі світу та чиновники міністерств охорони здоров'я закликали країни приймати рішучі заходи, які допоможуть зупинити поширення коронавірусу, або принаймні зменшити кількість хворих.

Професор Колорадського університету в Боулдері, зазначив, що головне завдання наразі – згладити криву захворюваності.

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Що це означає?

Тобто, замість масового поширення, яке вразить більшу частину населення одночасно, фахівці вважають, що краще, якщо вірус буде поширюватися повільно, навіть якщо, захворіє така ж кількість людей, що й при одночасному поширенні.

І хоч в такому разі, вірус буде циркулювати в популяції довше, у системи охорони здоров'я буде більше часу і ресурсів для реакції на кризу.

Що ще важливо, згладжування кривої захворюваності дозволить знизити смертність від коронавірусу Covid-19. Якщо протягом короткого відрізка часу одночасно захворіють десятки й сотні тисяч людей, навантаження на лікарів буде непомірно високим.

Важливо! Завдання влади – сповільнити поширення пандемії коронавірусу – інакше медики не впораються з кількістю хворих.

Багато людей будуть змушені самоізолюватись. В таких умовах більшість пацієнтів не отримають належного лікування. Але якщо така ж кількість людей перехворіє впродовж більш тривалого терміну, система охорони здоров'я впорається з цією ситуацією.

Таким чином, навіть якщо більша частина людей на планеті заразиться Covid-19, важливо, щоб це сталося не протягом найближчих тижнів, а значно тривалішого часового проміжку.

Основний спосіб згладити криву захворюваності – обмеження тісних контактів між людьми. Це означає відмову від масових заходів і більшості поїздок, а також перехід на дистанційні методи навчання і роботи.

Зрозуміло, подібні заходи завдадуть шкоди економіці, тому владі доведеться лавірувати між спробами обмежити поширення вірусу і мінімізувати фінансові збитки. З усім тим, вони необхідні, щоб уникнути повномасштабної кризи.



Як не захворіти на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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