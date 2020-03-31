На коронавирус заболел врач, который часто видится с Путиным

У врача-инфекциониста Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Сам Проценко занимает должность главного врача больницы в Коммунарке, которая занимается лечением больных коронавирусом.

Информацию о том, что у главного врача в Коммунарке обнаружили COVID-19 подтвердил сам Проценко.

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Он сообщил, что чувствует себя хорошо и надеется на то, что постоянный контакт с больными помог ему усилить иммунитет.

К слову, ранее эту же больницу посетил Путин и встретился с Проценко. На фотографии видно, что врач не был в медицинской маске в период общения с президентом РФ. Также очевидно, что во время встречи Путин пожал врачу руку.



Встреча Путина с Проценко / Лентач

Зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры безопасности были соблюдены.

Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно все-таки здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно,

– сказал Песков.

Напомним, что ранее в администрации Путина обнаружили человека с коронавируса.

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