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На коронавирус заболел врач, который часто видится с Путиным

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На коронавирус заболел врач Проценко, который общался с Путиным без маски / Пресс-служба президента РФ

У врача-инфекциониста Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Сам Проценко занимает должность главного врача больницы в Коммунарке, которая занимается лечением больных коронавирусом.

Информацию о том, что у главного врача в Коммунарке обнаружили COVID-19 подтвердил сам Проценко.

К теме Путин не подхватил коронавирус после встречи с больным врачом, – Песков

Он сообщил, что чувствует себя хорошо и надеется на то, что постоянный контакт с больными помог ему усилить иммунитет.

К слову, ранее эту же больницу посетил Путин и встретился с Проценко. На фотографии видно, что врач не был в медицинской маске в период общения с президентом РФ. Также очевидно, что во время встречи Путин пожал врачу руку.


Встреча Путина с Проценко / Лентач

Зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры безопасности были соблюдены.

Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно все-таки здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно,
– сказал Песков.

Напомним, что ранее в администрации Путина обнаружили человека с коронавируса.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Здоровье Владимир Путин Новости России Здоровье Лечение
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