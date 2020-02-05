На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у 10 человек

По меньшей мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, заражены китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, пишет CNA.

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Среди пассажиров и членов экипажа было взято более 200 образцов на наличие вируса, и у 10 человек, результаты показали наличие инфекции.

Около 7.30 утра во вторник мы заставили их (10 зараженных коронавирусом), сойти с судна, и вместе с береговой охраной мы отправляем их в медицинские организации,

– сказал чиновник.

Обследование здоровья пассажиров и экипажа началось во вторник после того, как у пассажира из Гонконга, который проплыл на судне в прошлом месяце, подтвердили наличие коронавируса.



Лайнер с 300 людьми на борту поместили на карантин/Фото: wallpaper.net

Как не заразиться коронавирусом регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала