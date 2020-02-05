24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у 10 человек

11 Читати новину українською
Наличие коронавируса подтвердили на борту лайнера в Японии

По меньшей мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, заражены китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, пишет CNA.

Читайте также: Ученые опровергли бессимптомную передачу коронавируса

Среди пассажиров и членов экипажа было взято более 200 образцов на наличие вируса, и у 10 человек, результаты показали наличие инфекции.

Около 7.30 утра во вторник мы заставили их (10 зараженных коронавирусом), сойти с судна, и вместе с береговой охраной мы отправляем их в медицинские организации,
– сказал чиновник.

Обследование здоровья пассажиров и экипажа началось во вторник после того, как у пассажира из Гонконга, который проплыл на судне в прошлом месяце, подтвердили наличие коронавируса.


Лайнер с 300 людьми на борту поместили на карантин/Фото: wallpaper.net

 
Как не заразиться коронавирусом
  • регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы
сегодня
7510
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Медицина Новости Здоровье Лечение Япония
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6497
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 1982
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4392
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 73713
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7628
Новости
Больше новостей
Залиште відгук