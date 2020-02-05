На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у 10 человек
По меньшей мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, заражены китайским коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, пишет CNA.
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Среди пассажиров и членов экипажа было взято более 200 образцов на наличие вируса, и у 10 человек, результаты показали наличие инфекции.
Около 7.30 утра во вторник мы заставили их (10 зараженных коронавирусом), сойти с судна, и вместе с береговой охраной мы отправляем их в медицинские организации,
– сказал чиновник.
Обследование здоровья пассажиров и экипажа началось во вторник после того, как у пассажира из Гонконга, который проплыл на судне в прошлом месяце, подтвердили наличие коронавируса.
Лайнер с 300 людьми на борту поместили на карантин/Фото: wallpaper.net
- регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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