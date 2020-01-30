На круизном лайнере заподозрили вспышку коронавируса: планируют эвакуировать 6 тысяч человек
В порту Итальянского города Чивитавеккья заблокировали целый круизный лайнер с 6000 человек на борту. Все из-за того, что у двух пассажиров заподозрили наличие коронавируса.
Семейная пара из Китая имеет симптомы гриппа и высокой температуры, из-за чего морской медицинский персонал немедленно мобилизуется для того, чтобы провести все необходимые расследования, пишет Positano News.
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Муж и жена из Гонконга, отправились в Италию до 25 января, после чего поехали в Савону в круиз. По словам издания, паре стало плохо 30 января. Зато лайнер должен отплывать этого же дня в 19:00 по местному времени, впрочем, никто до сих пор не может решить, что делать со всеми пассажирами судна.
Сейчас идет дискуссия о том, подвергать ли карантинной изоляции всех 6 000 пассажиров судна, или только тех, у кого заподозрили инфекцию.
Онлайн-трансляция с круизного лайнера, который заблокировали из-за подозрений пассажиров на коронавирус:
Правда и мифы о коронавирус / 24 канал
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
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