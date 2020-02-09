На лайнере в Японии обнаружили уже 70 больных коронавирусом, на борту есть украинцы

Количество зараженных китайским коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии возросло до 70 человек. На борту 25 украинцев, среди них больных на коронавирус нет.

Число инфицированных пассажиров выросло, вирус обнаружили еще у 6 человек, пишет Bloomberg.

Читайте также: У украинцев на лайнере в Японии, который отправили на карантин, нет коронавируса, – Минздрав

Власть будет уделять приоритетное внимание проверке на вирусы пожилым людям на лайнере в Иокогаме,

– заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като

По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые требуют лекарств.



Круизный лайнер Diamond Princess отправили на карантин/Фото: Bloomberg

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 - пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, скончались 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.