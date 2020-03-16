На лайнере Golden Princess возле Новой Зеландии заподозрили коронавирус: судно на карантине
В Новой Зеландии лайнер Golden Princess не пустили в порт. На борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса.
На судне находятся более 3 тысяч человек, сообщило издание AFP.
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На судне находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа. На судне ждут результатов больного о наличии коронавируса. А до тех пор на берег не может сойти никто.
Golden Princess – третий корабль компании Princess Cruises, который не может пришвартоваться из-за распространения коронавируса в мире.
Ранее сообщалось, что в водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера после того, как у пассажира одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а на другом зафиксировали подозрения на Covid-19.
Как известно, это не первое судно, которое отправляют на карантин.
Карантин на судне Diamond Princess
На карантине у берегов Японии находился лайнер Diamond Princess. На борту судна было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. 2 марта сообщили, что все пассажиры и экипаж покинули карантин. Всего у 705 пассажиров подтвердили наличие вируса, в том числе в четырех украинцев.
Данные о смертности от коронавирус/Инфографика 24 Канала
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