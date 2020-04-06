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От гнойной пневмонии умерла 8-летняя девочка на Луганщине: открыли производство

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8-летняя девочка умерла от гнойной пневмонии / zattyq.org

В Лисичанске 5 апреля умерла 8-летняя девочка. В течение недели у ребенка была высокая температура, но родные не обратились к врачам, считая, что это обычная простуда.

Прокуратура начала уголовное производство из-за смерти ребенка.

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По данным правоохранителей, родители не выполняли своих обязанностей и злоупотребляли алкоголем. Поэтому с начала марта 2020 года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой.

В течение недели у нее была высокая температура и кашель, но родные не обратились к врачам. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой. У ребенка взяли анализы на наличие коронавируса.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" и "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

 
Пневмония
Это воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения. Легкие состоят из мелких мешочков, альвеол, которые у здорового человека в процессе дыхания наполняются воздухом, в них происходит газообмен кислорода и углекислого газа. При пневмонии альвеолы наполняются воспалительной жидкостью, что затрудняет их работу и газообмен и ограничивает поступление кислорода к органам и ткани.

Симптомы пневмонии

Чаще всего пневмония проявляется в виде общей реакции организма на инфекцию, то есть различными симптомами интоксикации: ухудшением общего состояния, потерей аппетита, лихорадкой, слабостью, вялостью, снижением активности, а также кашлем разной интенсивности. В тяжелых случаях могут наблюдаться признаки дыхательной недостаточности – одышка, учащенное дыхание.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Здоровье Жертвы Новости Здоровье Медицина Криминальные новости Новости Луганска Дети и несовершеннолетние Дети
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