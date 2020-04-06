От гнойной пневмонии умерла 8-летняя девочка на Луганщине: открыли производство
В Лисичанске 5 апреля умерла 8-летняя девочка. В течение недели у ребенка была высокая температура, но родные не обратились к врачам, считая, что это обычная простуда.
Прокуратура начала уголовное производство из-за смерти ребенка.
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По данным правоохранителей, родители не выполняли своих обязанностей и злоупотребляли алкоголем. Поэтому с начала марта 2020 года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой.
В течение недели у нее была высокая температура и кашель, но родные не обратились к врачам. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой. У ребенка взяли анализы на наличие коронавируса.
Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" и "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Симптомы пневмонии
Чаще всего пневмония проявляется в виде общей реакции организма на инфекцию, то есть различными симптомами интоксикации: ухудшением общего состояния, потерей аппетита, лихорадкой, слабостью, вялостью, снижением активности, а также кашлем разной интенсивности. В тяжелых случаях могут наблюдаться признаки дыхательной недостаточности – одышка, учащенное дыхание.
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