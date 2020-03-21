На Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини
У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 42 людини, ще 9 людей перебувають в самоізоляції. 20 березня в одного пацієнта підтвердили Covid-19.
За последние сутки коронавирус подозревают у 9 новых пациентов, сказал и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько, говорится в фейсбуке Львовской ОГА.
Важно На Тернопольщине зафиксировали первый случай коронавируса: заболел священник
Всего в инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из Львова, Дрогобыча, Каменки (Тернопольской области), Жолковского района, Сокольского района. Еще один пациент является гражданином Великобритании, который уже 6 лет живет во Львове.
Сейчас врачи обследуют пациентов с подозрением, после этого их анализы отправят в Киев. Добавим, что за все время выписали уже 11 пациентов, у них были клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных сейчас стабильное.
По состоянию на 21 марта в Украине зафиксировали уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один человек выздоровел.
20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Covid-19 заболел 59-летний львовянин, который 13 марта вернулся из Германии.
Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что, возвращаясь из Германии, мужчина осознавал, что он в группе риска. Поэтому в первый же день после возвращения мужчина сдал анализы в частной лаборатории. Больной все время старался быть в самоизоляции, а после получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.
Главное о коронавирусе в Украине
- Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1, в городе Киев – 3 и уже один во Львове.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.