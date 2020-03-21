На Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини

У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 42 людини, ще 9 людей перебувають в самоізоляції. 20 березня в одного пацієнта підтвердили Covid-19.

За последние сутки коронавирус подозревают у 9 новых пациентов, сказал и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько, говорится в фейсбуке Львовской ОГА.

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Всего в инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из Львова, Дрогобыча, Каменки (Тернопольской области), Жолковского района, Сокольского района. Еще один пациент является гражданином Великобритании, который уже 6 лет живет во Львове.

Сейчас врачи обследуют пациентов с подозрением, после этого их анализы отправят в Киев. Добавим, что за все время выписали уже 11 пациентов, у них были клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных сейчас стабильное.

По состоянию на 21 марта в Украине зафиксировали уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один человек выздоровел.

20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Covid-19 заболел 59-летний львовянин, который 13 марта вернулся из Германии.

Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что, возвращаясь из Германии, мужчина осознавал, что он в группе риска. Поэтому в первый же день после возвращения мужчина сдал анализы в частной лаборатории. Больной все время старался быть в самоизоляции, а после получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.

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