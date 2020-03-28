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На Львовщине 2 новых случая заражения на коронавирусом: что известно о больных

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Во Львовской области за последние сутки подтвердили еще два случая заражения SARS-CoV-2 – заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша.

Число больных COVID-19 во Львовской области увеличилось с 3 до 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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Во Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания COVID-19. Пациенты - 50-летний мужчина и 16-летний юноша,
– указано в сообщении.

По данным Львовской ОГА, оба пациента недавно контактировали с лицом, у которого подтвердили заболевание коронавирусом. Больные находятся на самоизоляции.

Что известно о распространении коронавируса на Львовщине:

  • Первый случай заболевания во Львове зафиксировали 20 марта у 58-летнего врача, который недавно вернулся из Германии.
  • 23 марта зафиксировали второй случай – у 51-летней львовянки, которая приехала из Австрии.
  • Во Львовской области с подозрением на коронавирус к врачам обратились 148 человек.

В Украине по данным МОЗ по состоянию на 28 марта подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 8 человек и 5 выздоровели.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Лечение Здоровье Новости Львова
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