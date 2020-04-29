Голова Львовского облсовета утверждает, что большинство больных – медики: почему это неправда

Среди всех инфицированных людей во Львовской области большинство – это медицинские сотрудники. Об этом рассказал председатель облсовета Александр Ганущин. Однако такая информация не является правдивой.

Об этом Ганущин сказал в эфире "112 Украина" и подтвердил в запросе журналистов 24 канала.

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"К сожалению, среди медиков больше всего тех, кто имеет подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус, и это для нас очередной сигнал о том, что нужно увеличивать возможности по защите, а в самих больницах ввести более жесткие протокольные ограничения в отношении использования средств защиты и тщательно следить за их выполнением", – сообщил Ганущин.

Добавим, что по данным карты YouControl, которая использует данные НСЗУ, наибольшее количество больных медиков в Черновицкой области – 264. Всего во Львовской области заразились 53 медицинских работника.

По состоянию на 29 апреля на Львовщине подтверждены 405 случаев заражения коронавирусом, 13 пациентов умерли, а 66 выздоровели.

Предлагаем посмотреть количество больных медработников по областям. На скриншоте это обозначено в последней колонке.



Количество больных медиков в Украине / Скриншот из YouControl



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