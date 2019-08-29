На Львовщине отравились дети
В Червонограде Львовской области 28 августа четырех детей 14-15 лет доставили в больницу с пищевым отравлением.
Правоохранители установили, что дети могли отравиться в лагере в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба полиции.
Читайте также: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Там дети ели перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию (пищевое отравление), их состояние – стабильное.
Пищевое отравление – что это?
Это болезни, которые возникают при употреблении пищи и напитков, содержащих токсичные вещества (отравление грибами и т.п.) или патогенные микроорганизмы (в частности, ботулизм).
Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Пищевое отравление – симптомы
– высокая температура;
– снижение или отсутствие аппетита;
– общая слабость;
– диарея;
– боль в животе;
– вздутие живота;
– тошнота и рвота;
– холодный липкий пот;
– низкое давление;
– учащенное сердцебиение.
– снижение или отсутствие аппетита;
– общая слабость;
– диарея;
– боль в животе;
– вздутие живота;
– тошнота и рвота;
– холодный липкий пот;
– низкое давление;
– учащенное сердцебиение.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Источник: Здоров'я 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии