На Львовщине отравились дети

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Пищевое отравление
Пищевое отравление / korupciya.com

В Червонограде Львовской области 28 августа четырех детей 14-15 лет доставили в больницу с пищевым отравлением.

Правоохранители установили, что дети могли отравиться в лагере в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба полиции.

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Там дети ели перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию (пищевое отравление), их состояние – стабильное.

 
Пищевое отравление – что это?
Это болезни, которые возникают при употреблении пищи и напитков, содержащих токсичные вещества (отравление грибами и т.п.) или патогенные микроорганизмы (в частности, ботулизм).

Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
Пищевое отравление – симптомы
– высокая температура;
– снижение или отсутствие аппетита;
– общая слабость;
– диарея;
– боль в животе;
– вздутие живота;
– тошнота и рвота;
– холодный липкий пот;
– низкое давление;
– учащенное сердцебиение.

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Теги: Здоровье Дети Отравление Новости Львова Новости Здоровье
Источник: Здоров'я 24
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