На Львовщине у священника УГКЦ подтвердили коронавирус

В Червонограде ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса. Инфицированным оказался священник прихода Пресвятой Богородицы-Владычицы Украины (УГКЦ).

Уже в течение трех дней священнослужитель находится во львовской инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе Червоноградского городского совета в фейсбуке.

Обратите внимание Во Львове будут тестировать всех священников на коронавирус

Медики уверяют, что состояние пациента стабильное. На самоизоляции также находятся семья больного, другие священники этого храма и их семьи.

Храм продезинфицировали и закрыли на карантин.

"Просьба верующих оставаться дома, а не идти в другие церкви. Просьба ко всем, кто имел контакты со священнослужителями этого храма, самоизолироваться. Если у вас появились симптомы – обратиться к семейному врачу", – обратился городской совет.

Что известно про коронавирус на Львовщине:

По состоянию на 11 апреля на Львовщине подтвердили 96 случаев заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 4 человека.

Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.

Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.

Во Львове усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.



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