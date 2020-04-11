На Львовщине у священника УГКЦ подтвердили коронавирус
В Червонограде ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса. Инфицированным оказался священник прихода Пресвятой Богородицы-Владычицы Украины (УГКЦ).
Уже в течение трех дней священнослужитель находится во львовской инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе Червоноградского городского совета в фейсбуке.
Обратите внимание Во Львове будут тестировать всех священников на коронавирус
Медики уверяют, что состояние пациента стабильное. На самоизоляции также находятся семья больного, другие священники этого храма и их семьи.
Храм продезинфицировали и закрыли на карантин.
"Просьба верующих оставаться дома, а не идти в другие церкви. Просьба ко всем, кто имел контакты со священнослужителями этого храма, самоизолироваться. Если у вас появились симптомы – обратиться к семейному врачу", – обратился городской совет.
Что известно про коронавирус на Львовщине:
- По состоянию на 11 апреля на Львовщине подтвердили 96 случаев заболевания коронавирусом.
- С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 4 человека.
- Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
- Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
- Во Львове усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.
Читайте также
-
Первые 2 случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области: новые деталисегодня , 13:10
-
Запрет людям от 60 лет выходить из дома противоречит рекомендациям ВОЗ, – экспертысегодня , 12:11
-
Кто каждый год устраивает нам эпидемиисегодня , 15:51
-
Коронавирус в Испании: умерших уже больше 16 тысячсегодня , 11:55
-
От коронавируса в Украине умерли 73 человека: статистика по областямсегодня , 12:35
-
Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус из-за недостоверности результатовсегодня , 12:04