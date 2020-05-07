На Львовщине умер 23-летний парень, которому не смогли вовремя диагностировать аппендицит

27 апреля в Городоцкой ЦРБ на Львовщине умер 23-летний парень, которому медики не смогли вовремя диагностировать острый аппендицит.

Об этом пишет издание ZAXID.net. Житель Городка обратился в приемное отделение Городоцкой ЦРБ 22 апреля с жалобами на резкую боль внизу живота и рвоту.

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Однако парня отправили на амбулаторное лечение и назначили лекарства против вздутия живота. Через несколько дней его в тяжелом состоянии повторно доставили в больницу, где он умер.

Родственники покойного называют причиной трагедии халатность местных врачей, ведь острый аппендицит лечили, как вздутие живота.

"Вечером 21 апреля у брата появилась рвота и резкие боли внизу живота. Сначала мы это восприняли как вероятность пищевого отравления, дали ему лекарства, но это не помогло. Решили ночью ехать на «скорую», поскольку предположили, что может быть аппендицит и понимали, что в таком случае медлить нельзя. Приемное отделение было закрыто – карантин. Санитарка еще нам сделала замечание, почему мы ночью приехали, а не подождали до утра. Я объяснила, что надо проверить, у брата аппендицит", – вспоминает сестра 23-летнего парня.

В источнике говорится, что пациента осмотрели дежурные врачи, в частности, 37-летний хирург Виктор Потехин, и острого аппендицита не заподозрили.

Медики вкололи обезболивающее, а дальше направили к семейному врачу и рекомендовали сдать анализы. В то же время, они попросили родственников написать отказ от госпитализации.

23 и 24 апреля больной посетил семейного врача, хирурга, сдавал анализы, делал УЗИ и рентген брюшной полости, однако тогда признаков острого аппендицита также не увидели.

"Хирург внимательно расспрашивала о симптомах, дополнительно направила на рентген брюшной полости. После этого, посоветовавшись с рентгенологом, установила диагноз – кишечные колики и вздутие живота. Выписала лечение на три дня – "Эспумизан", обезболивание "Спазмалгон", пробиотик и диету. Также консультировала по телефону", – рассказала родственница покойного.

На третий день состояние парня резко ухудшилось и родственники самостоятельно повезли его на "скорую" Городоцкой ЦРБ. Спасти жизнь не удалось.

По моему мнению, если бы брата сразу 22 апреля положили в больницу, ему там сделали все анализы, видели бы все симптомы на месте и ориентировались в ситуации. Он бы был под присмотром, а не в режиме консультирования по телефону. Дома я делала все, как говорила врач. Ему немного легче было, но я теперь понимаю, это потому, что он был на обезболивающих,

– добавила сестра парня.

Брат покойного добавил, что врачи в районе испуганные коронавирусом и отказываются класть пациентов в больницу, ведь якобы боятся заразиться.

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