На Львовщине введут массовое тестирование на COVID-19: с кого начнут

Львовская областная государственная администрация вместе с представителями IТ-сферы города начинает массовое тестирование населения на коронавирус. Сделают это для того, чтобы в самом начале выявить возможные очаги инфекции.

Алгоритм и правила такого тестирования сейчас активно разрабатывают. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

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Первые массовые тестирования будут проводить уже с середины следующей недели. Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

За такую инициативу Козицкий поблагодарил Львовский ІТ-кластер. По их инициативе был создан проект "United for health" (Объединенные ради здоровья – 24 канал).

Первым этапом был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта – сбор данных и информации и запуск массового тестирования, – рассказал Козицкий.



Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала