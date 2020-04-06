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На Львовщине зафиксировали еще 11 новых случаев COVID-19

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Во Львове возросло количество больных коронавирусом / unsplash.com

За минувшие сутки количество больных коронавирусом во Львовской области увеличилось до 26 человек. У 11 новых пациентов тесты на COVID-19 показали положительные результаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Пациенты – это мужчины и женщины в возрасте от 22 до 64 лет из разных населенных пунктов Львовщины. Результаты лабораторных тестов показали, что все они больны коронавирусом.

В целом, на территории Львовщины подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент умер 4 апреля, трое – выздоровели.

Также во Львовской ОГА отметили, что в течение 5 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию к медикам обратились еще 7 человек. Пациенты из города Львов и Николаевского района. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 63 человека, еще 224 самоизолировались.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1308 случаев заболевания коронавирусом, 37 человек, к сожалению, умерли, выздоровели – 28.
  • Правительство ввело карантин до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
  • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
  • С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Ко все более строгим нововведениям Кабинет Министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Алена Захарова
Теги: Больница Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Львова Новости Здоровье Здоровье Лечение
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