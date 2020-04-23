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На Мадагаскаре жителям раздают травяной чай, разработанный якобы для лечения COVID-19

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На Мадагаскаре раздают чай против коронавируса / youtube.com

Военные начали бесплатно раздавать жителям Мадагаскара чай, который якобы должен сдержать распространение коронавируса.

Напиток Covid Organics изготавливают на основе полыни и других местных трав, сообщает Интерфакс-Украина.

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Состав чая разработали ученые Мадагаскарского института прикладных исследований специально для борьбы с распространением COVID-19.

О магических свойствах этого чая на всю страну рассказывал и президент страны Андри Радзуэлина. Ранее он посетил институт прикладных исследований вместе с министрами, дипломатами и журналистами и после чего заявил, что с помощью этого напитка удалось вылечить двух человек.

Этот травяной чай дает результат через семь дней... С его помощью мы можем изменить историю всего мира,
– заявил президент Мадагаскара.

Кроме того, он сам выпил этот напиток для того, чтобы показать, что "этот продукт лечит, а не убивает".


Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина дегустирует чай против COVID-19 / lavoixdunord

Отметим, что основной ингредиент "лекарств" – Artemisia annua, то есть полынь однолетняя. Жители Мадагаскара считают, что растение обладает целебными свойствами, ее даже используют для лечения малярии.

Подчеркнем, что нет никаких доказательств того, что полынь эффективна для лечения и коронавируса. В мире еще не существует лекарства или вакцины против COVID-19.

По состоянию на 22 апреля на Мадагаскаре зафиксировали 121 случай заражения коронавирусом. Информация о летальных случаях отсутствует.


Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Народная медицина Африка Лечение
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