На Маврикий не пускают пассажиров из Рима из-за вспышки коронавируса

В аэропорту Республики Маврикий заблокировали самолет авиакомпании Alitalia из Италии из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает издание ANSA. После приземления на остров Маврикий самолет авиакомпании Alitalia был заблокирован.

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Всего на борту находилось около 300 человек. Высадиться разрешили только тем людям, которые приехали из регионов, не охваченных вирусом. А пассажирам, которые прибыли из Ломбардии и Венето, предложили остаться в больнице на карантин, или вернуться в Италию.

"Пассажиры рейса, прибывшего из Италии, были заблокированы по прибытии в понедельник в аэропорту на Маврикии", – говорится в источнике.

Что известно о вспышке коронавируса в Италии:

По состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано пять летальных случаев от коронавируса, количество зараженных – 219 человек, наибольшее количество больных в регионе Ломбардии. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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