24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На Маврикий не пускают пассажиров из Рима из-за вспышки коронавируса

- Читати новину українською
На Маврикий не пускают пассажиров из Рима из-за вспышки коронавируса / Фото из открытых источников

В аэропорту Республики Маврикий заблокировали самолет авиакомпании Alitalia из Италии из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает издание ANSA. После приземления на остров Маврикий самолет авиакомпании Alitalia был заблокирован.

Важно! МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран из-за коронавируса

Всего на борту находилось около 300 человек. Высадиться разрешили только тем людям, которые приехали из регионов, не охваченных вирусом. А пассажирам, которые прибыли из Ломбардии и Венето, предложили остаться в больнице на карантин, или вернуться в Италию.

"Пассажиры рейса, прибывшего из Италии, были заблокированы по прибытии в понедельник в аэропорту на Маврикии", – говорится в источнике.

Что известно о вспышке коронавируса в Италии:

По состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано пять летальных случаев от коронавируса, количество зараженных – 219 человек, наибольшее количество больных в регионе Ломбардии. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 13:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук