На Николаевщине умер первый человек от коронавируса

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умерла 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Фейсбуке.

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Известно, что женщина заболела еще 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на COVID-19.

ПЦР-тест, который провели 81-летней женщине, 11 апреля показал положительный результат на коронавирус.

Коронавирус на Николаевщине: что известно

В Николаевской области в течение долгого времени не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.

Только 11 апреля зафиксировали первые два случая COVID-19. По информации Минздравав, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.

По состоянию на 21 апреля в Николаевской области коронавирус обнаружили у 41 человека.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала