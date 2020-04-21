На Николаевщине умер первый человек от коронавируса
В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умерла 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Фейсбуке.
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Известно, что женщина заболела еще 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на COVID-19.
ПЦР-тест, который провели 81-летней женщине, 11 апреля показал положительный результат на коронавирус.
Коронавирус на Николаевщине: что известно
- В Николаевской области в течение долгого времени не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
- Только 11 апреля зафиксировали первые два случая COVID-19. По информации Минздравав, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.
- По состоянию на 21 апреля в Николаевской области коронавирус обнаружили у 41 человека.
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