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На Николаевщине умер первый человек от коронавируса

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Первая смерть от коронавируса на Николаевщине / Unsplash

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умерла 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Фейсбуке.

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Известно, что женщина заболела еще 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на COVID-19.

ПЦР-тест, который провели 81-летней женщине, 11 апреля показал положительный результат на коронавирус.

Коронавирус на Николаевщине: что известно

  • В Николаевской области в течение долгого времени не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
  • Только 11 апреля зафиксировали первые два случая COVID-19. По информации Минздравав, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.
  • По состоянию на 21 апреля в Николаевской области коронавирус обнаружили у 41 человека.


ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Васильева
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Николаева Лечение
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