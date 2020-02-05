На одесском рынке мужчину проверили на коронавирус только потому, что он китаец

Рабочие промтоварного рынка "7 километр" массово жаловались на состояние здоровья работника китайской национальности. С масками и защитными костюмами мужчину проверили среди рабочего дня, впрочем никаких признаков простуды не обнаружили.

Мужчина китайской национальности, на которого жаловались коллеги, работает предпринимателем, торгуя верхней одеждой, сообщает УНИАН.

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5 февраля медики, оснащенные защитными костюмами и масками проверили мужчину на возможное заражение коронавирусом. По словам пресс-службы, проверку провели из-за постоянных жалоб от работников рынка.

Люди паникуют из-за коронавируса. Кто-то позвонил и сказал, что человек болен,

– отметили в пресс-службе.

Как сообщает УНИАН, другой источник говорит, что позвонил мужчина, который торгует по соседству.



В Одесской области на коронавирус проверили предпринимателя китайской национальности / 7km.net

Как обнаружили впоследствии, у предпринимателя, которого проверили на наличие коронавируса, не обнаружили никаких признаков заболевания или инфицирования.

В пресс-службе сообщают, что в настоящее время на промрынке отрабатывают механизмы взаимодействия медицинской службы предприятия с работниками и посетителями. На рынке есть собственная служба здравоохранения: три медпункта, два из которых круглосуточные, а также автомобиль скорой помощи, который позволяет вовремя отрабатывать все подозрения простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ. Кроме того, на рынке уже установили изолятор, который оснащен всем необходимым и готов к работе. Также, по словам пресс-службы на рынке усилили санитарную обработку, в том числе в общественных местах, а еще закупили защитные маски, костюмы и дополнительные средства дезинфекции.

К слову, на рынке работают около 60 тысяч человек, и ежедневно на "7 километр" приходят скупиться около 200 тысяч человек.

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