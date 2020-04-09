24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

На Полтавщине коронавирусом заболели медики: детали

- Читати новину українською
Коронавирус в Украине / EPA

У врача и медсестры Миргородской центральной районной больницы лабораторно подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Читайте также: В Украине подтвердили 1892 случая COVID-19: плюс 224 за сутки

К сожалению, за сутки у нас подтвердились два новых случаев заболевания коронавирус. Речь идет о 73-летнем враче и 46-летней медсестре из Миргородской центральной районной больницы,
– сообщил Синегубов.

По его словам, у обоих больных удовлетворительное состояние. Они контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого подтвердили COVID-19.

73-летняя женщина находится дома на лечении, а 46-летняя – в больнице.

В целом на Полтавщине подтвердили 19 случаев COVID-19.

Важно! По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 224 новых случая, из них 8 детей.

 

 

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Полтавы Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей