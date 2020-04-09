На Полтавщине коронавирусом заболели медики: детали
У врача и медсестры Миргородской центральной районной больницы лабораторно подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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К сожалению, за сутки у нас подтвердились два новых случаев заболевания коронавирус. Речь идет о 73-летнем враче и 46-летней медсестре из Миргородской центральной районной больницы,
– сообщил Синегубов.
По его словам, у обоих больных удовлетворительное состояние. Они контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого подтвердили COVID-19.
73-летняя женщина находится дома на лечении, а 46-летняя – в больнице.
В целом на Полтавщине подтвердили 19 случаев COVID-19.
Важно! По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 224 новых случая, из них 8 детей.
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