На Полтавщине на мужчину составили уже три админпротокола за отказ самоизоляции

В Полтавской области 21-летний житель Чутовского района, получил три админпротокола за нарушение режима самоизоляции. Мужчина должен быть дома, потому что вернулся из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Также на тему: В Украине усиливают карантинные меры: список ограничений

Губернатор Олег Синегубов призвал людей, вернувшихся из-за границы, придерживаться самоизоляции. И рассказал, сколько лиц игнорируют эти правила.

За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Вот, например, 21-летний житель Чутовского района, который вернулся из Польши и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус,

– отметил он.

Сейчас в области на самоизоляции находятся 2 049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.

По состоянию на 1 апреля, на Полтавщине зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.



Чем самоизоляция отличается от обсервации/Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.