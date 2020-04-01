На Полтавщине на мужчину составили уже три админпротокола за отказ самоизоляции
В Полтавской области 21-летний житель Чутовского района, получил три админпротокола за нарушение режима самоизоляции. Мужчина должен быть дома, потому что вернулся из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
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Губернатор Олег Синегубов призвал людей, вернувшихся из-за границы, придерживаться самоизоляции. И рассказал, сколько лиц игнорируют эти правила.
За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Вот, например, 21-летний житель Чутовского района, который вернулся из Польши и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус,
– отметил он.
Сейчас в области на самоизоляции находятся 2 049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.
По состоянию на 1 апреля, на Полтавщине зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.
Чем самоизоляция отличается от обсервации/Инфографика 24 Канала
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