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На Pornhub пользователи ищут ролики с коронавирусной тематикой

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Сейчас на рейтинговом порносайте есть несколько видов запросов на соответствующие видео с коронавирусной тематикой. По запросу коронавирус поиск выдает более сотни роликов.

Первыми на это обратили внимание журналисты издания VICE.

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К примеру, на одном из роликов мужчина в защитном костюме, у которого (очевидно) цель преодолеть вспышку  коронавируса, задерживает женщину с признаками заболевания. Сначала он начинает проверку, а впоследствии действует уже по соответствующему для таких фильмов сценарию.


Запросы на порносайте по тематике коронавирус

Так, некоторые авторы действительно разработали отдельные сценарии: некоторые из них оказались несколько оскорбительными, а другие даже поучительными. Например, в одном из роликов можно не только посмотреть на секс в масках, но и послушать, как их правильно носить и узнать информацию о том, как распространяется вирус.

Официальный представитель Pornhub считает, что такой интерес мог возникнуть из-за любови к фильмам ужасов и страшным историям. Однако порноактер Чейз Паундчер, который принял участие в одном из таких роликов, считает иначе.

Я думаю, что люди ищут это просто как глупую новинку и на самом деле меньшинство подходит к такому содержанию серьезно... Считаю, что это привлекает людей, поскольку помогает улучшить настроение,
– отметил он.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Техно Интернет Секс
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