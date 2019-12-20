На порносайтах транслируют видео с индейкой, которая предупреждает о вреде порно

На сайтах Pornhub, YouPorn и RedTube набрали популярность видеозаписи с приготовлением индеек. В них предупреждают о том, что чрезмерное увлечение порнороликами может вызвать импотенцию.

Видеозаписи были опубликованы под "соблазняющими" названиями в духе: "Жарим великогруду птичку!", "Горячие ножки и сочная грудка", пишет The Mirror.

Также по теме: Кто больше возбуждается от порнографии – мужчины или женщины

На онлайн-платформы их загрузила британская компания Zava, которая специализируется на телемедицине.

Пока повар на экране готовит индейку, внизу появляется бегущая строка: "Каждый десятый человек с эректильной дисфункцией говорит о том, что она была вызвана просмотром порно. Почему бы вам не отказаться от просмотра порно на этом месте?".

Публиковать записи Zava начала перед Рождеством, поскольку, по данным компании, в этот период люди чаще смотрят порно – на 15% больше, чем обычно.



Порнография вызывает импотенцию \ скриншот с сайта Pornhub

Индейка – отсылка не только к традиционному блюду праздника, но и к фразеологизму "To go cold turkey" ( "Стать холодной индейкой"): его используют, когда кто-то завязал – резко покончил с дурной привычкой.

Почему порнография вызывает импотенцию?

Ученые объясняют, что потеря либидо из-за порно возникает из-за непрерывной и чрезмерной стимуляции выделения допамина – нейромедиатора, который активирует реакцию организма на сексуальное удовольствие.

Главная причина чрезмерного выделения этого гормона – многократный просмотр порнографии. Мозг теряет способность реагировать на допамин, а это значит, что любителям порнографии для возбуждения требуются все более экстремальные ощущения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.