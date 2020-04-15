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На Прикарпатье COVID-19 обнаружили у 14 работников роддома

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Коронавирус в Калуше / Иллюстративное фото

В Ивано-Франковской области среди медицинского персонала зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у работников Калужского роддома.

О новых случаях заражения во время брифинга рассказали в Ивано-Франковской ОГА.

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Ирина Кобельська рассказала, что среди 14 медицинских работников – 3 акушера-гинеколога, анестезиолог и 10 медсестер.

Она добавила, что среди беременных COVID-19 не обнаружили. Зато у женщин, которых выписывают из больницы, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В областном родильном отделении идет отграничение, больных и здоровых женщин проверяют на коронавирус. Беременных будут доставлять к нему каретами скорой медицинской помощи,
– рассказала Кобельська.

Отметим, что 14 апреля сообщали о том, что в Ивано-Франковской области болезнь обнаружили у 430 медработников. Известно, что по состоянию на 15 апреля в Украине коронавирусом заболели 684 медика. 

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Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье Больница Новости Ивано-Франковска
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