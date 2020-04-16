На Прикарпатье коронавирус обнаружили у 3 священников, еще 8 с подозрением

В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников – ПЦР-тест показал положительный результат. Результаты еще 8 священников ожидают.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив во время брифинга.

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Кроме того, в Ивано-Франковской области есть 8 священнослужителей, у которых подозревают коронавирус. Шестеро из них проходят лечение в учреждениях здравоохранения, двое находятся на самоизоляции.

В каких районах их конфессии – пока неизвестно.

Еще 8 священников с подозрением, шесть проходят лечение, два на самоизоляции,

– сообщил Федорив.

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили уже 4 161 случай инфицирования коронавирусом, 116 человек умерли, 186 пациентов – выздоровели. Страна будет находиться на карантине как минимум до 24 апреля.

Разрешены ли церковные службы во время карантина?Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек. Впрочем, в Украине почти в каждой области зафиксировали вспышки коронавирусной инфекции именно среди священнослужителей. В частности, в Киево-Печерской лавре обнаружили почти сотню больных монахов, а храм закрыли на карантин.

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