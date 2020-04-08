На религиозных собраниях в Першотравенске с больными COVID-19 контактировали 556 человек

В Першотравенске , что на Днепропетровщине, причиной вспышки коронавируса стало собрание религиозной общины "новое поколение". За два дня в одном городе коронавирус выявили у 21 человека.

Полиция установила круг контактных лиц, которые могли контактировать с больными на коронавирус в библейской школе – их 556, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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С другими возможными контактными лицами правоохранители проводят беседу о необходимости соблюдения условий самоизоляции.

На сегодня установлены все 556 человек, которые находились на учебе в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписал информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск,

– говорится в сообщении.

Кроме того, полиция установила мужчину, который обнародовал в фейсбуке список контактных лиц и опросила его. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В Першотравенске дезинфицируют улицы

В Першотравенске с 8 апреля 12:00 начали дезинфицировать улицы, остановки общественного транспорта, дворы и подъезды, а также рынки и супермаркеты. Следовательно, пресс-служба ОГА призывает жителей оставаться дома.



Дезинфекция улиц в городе раствором с гипохлоритом натрия / Днепропетровская ОГА

Видео от телеграмм-канала TEZA, как дезинфицируют улицы:

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