На религиозных собраниях в Першотравенске с больными COVID-19 контактировали 556 человек
В Першотравенске , что на Днепропетровщине, причиной вспышки коронавируса стало собрание религиозной общины "новое поколение". За два дня в одном городе коронавирус выявили у 21 человека.
Полиция установила круг контактных лиц, которые могли контактировать с больными на коронавирус в библейской школе – их 556, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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С другими возможными контактными лицами правоохранители проводят беседу о необходимости соблюдения условий самоизоляции.
На сегодня установлены все 556 человек, которые находились на учебе в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписал информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск,
– говорится в сообщении.
Кроме того, полиция установила мужчину, который обнародовал в фейсбуке список контактных лиц и опросила его. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение неприкосновенности частной жизни.
В Першотравенске дезинфицируют улицы
В Першотравенске с 8 апреля 12:00 начали дезинфицировать улицы, остановки общественного транспорта, дворы и подъезды, а также рынки и супермаркеты. Следовательно, пресс-служба ОГА призывает жителей оставаться дома.
Дезинфекция улиц в городе раствором с гипохлоритом натрия / Днепропетровская ОГА
Видео от телеграмм-канала TEZA, как дезинфицируют улицы:
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